Festeggia l’Ossese, che supera 4-2 il Città di Anagni e si riscatta dopo lo 0-3 sul campo dell’Atletico Lodigiani; si ferma invece in Molise la Costa Orientale Sarda, battuta 2-0 dal Venafro.

A Ossi i padroni di casa sbloccano il risultato al 37' con un colpo di testa di Blas Tapparello, che manda le squadre al riposo sull’1-0. Nella ripresa Y. Limongelli firma il raddoppio al 59' e l’Anagni accorcia al 74' con Di Vico, ma la reazione è immediata: in due minuti l’Ossese chiude la partita. Al 76' va a segno J. Tenkorang, all’esordio assoluto con la nuova maglia, e un minuto più tardi M. Botta cala il poker. All’81' Maurizi fissa il punteggio sul 4-2. «Prestazione maiuscola», il commento della società.

Con questi tre punti l’Ossese sale a 17 e stacca l’Anagni, con cui era appaiata a quota 14. Per la squadra di Ossi, ancora imbattuta in casa, è appena la seconda vittoria interna della stagione: nelle cinque gare precedenti davanti ai propri tifosi erano arrivati un successo e quattro pareggi.

Niente da fare, invece, per la Cos allo stadio Marchese del Prete. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, poi nella ripresa il Venafro trova i gol decisivi con Ricamato e Parisi. I sarrabesi, reduci dal successo interno sulla Paganese, restano a quota 12 e continuano a faticare lontano da casa, dove in campionato hanno vinto in una sola occasione. Il Venafro centra il secondo successo interno della stagione e sale a 16 punti, allungando sulla Cos.