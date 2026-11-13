Un altro fine settimana carico di appuntamenti quello che si appresta a vivere la società Monastir 1983. Tra sabato 14 novembre e lunedì 16, saranno ben nove le formazioni in campo, suddivise tra calcio a 11 e futsal. Ad aprire le danze sarà la gara di Serie D Afragolese-Monastir con l'obbligo di riscatto per la squadra di Marcello Angheleddu dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro la capolisdta Sarnese. Arbitra l’incontro Andrea Musumeci della sezione di Cassino, coadiuvato dagli assistenti Leonardo D’Andrea della sezione di Viterbo e Davide Fadale della sezione di Tivoli.

Sempre sabato 14, ore 15, trasferta in programma anche per la Serie B maschile di futsal. Questa volta Nurchi e compagni faranno visita, al Pala Anselmi di Fabrica di Roma, alla Roma 1927 Futsal squadra B. Cercare di conquistare i tre punti sul parquet giallorosso sarà fondamentale per cercare di risollevarsi dalla coda della classifica. Arbitrano il match Mirko Chirico della sezione di Ancona e Simone Onori della sezione di Ascoli Piceno; al cronometro Silvio Settimi della sezione di Viterbo.

L’ultimo appuntamento calendarizzato il 14 novembre è quello riguardante gli Allievi Provinciali Under 17. L’Academy Monastir, alle ore 18:30, sfiderà i coetanei della Nuova Frassinetti Elmas al comunale di Monastir. Domenica 15, invece, comincia con i Giovanissimi Regionali Under 15. Alle ore 9, sempre al comunale di Monastir, l’Under 15 battaglierà contro il Sant’Elena Quartu.

Nello stesso campo, alle ore 11, sarà il turno degli Allievi Regionali Under 17 che affronteranno Esseci Himalaya Cagliari. Alle ore 11, nella Palestra Pallone di Monastir, torna anche il futsal. L’Under 19 maschile ospita l’Ichnos Sassari Calcetto per la terza giornata del campionato. Dopo due settimane di pausa, i ragazzi di Rubens Cadoni sono pronti per racimolare l’intera posta in palio e proseguire la propria scalata verso le prime postazioni in classifica. Arbitra Martino Cortese della sezione di Bologna; al cronometro Marco Muoio della sezione di Ravenna.

Lunedì 16 novembre saranno altre tre le partite da disputare.

Si parte con gli Under 18 Regionali che, alle ore 17 al campo comunale Su Nuratze di Tonara, se la vedranno con i pari età del Tonara. Trasferta anche per i Giovanissimi Provinciali Under 15. Per loro, la terza giornata del torneo, sarà contro la Don Bosco Fortitudo al campo San Domenico Savio di Guspini (ore 18:30). A chiudere questo super weekend di incontri ecco la Serie C femminile di futsal. Per le ragazze, guidate da Rubens Cadoni, arriva finalmente anche l’esordio in campionato, nel quale saranno protagoniste, alla Palestra Pallone di Monastir, lunedì 16 alle ore 22 contro il CUS Cagliari squadra B. Arbitra Nicola Agus della sezione di Cagliari.