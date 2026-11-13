Joel Salvi Costa torna a segnare e allunga in testa alla classifica marcatori dell’Eccellenza. Dopo il turno a vuoto di Tempio, l’attaccante del Santa Teresa va in gol anche nella nona giornata e arriva a 7 reti. Adesso ha due gol di vantaggio su chi lo insegue.

Il gruppo a quota 5 diventa più numeroso. Restano fermi Tomas Ezequiel Pavone (Bonorva), Abre Yannick Beugrè (Iglesias) ed Enrico Loi (Lanusei), che vengono raggiunti da due giocatori. Il primo è Fabio Doratiotto, compagno di squadra di Loi: con il Lanusei la coppia d’attacco conta ora 10 gol. Il secondo è Antonio Marras del Tempio.

A quota 4 sono rimasti Joel Baraye (Alghero), Alessandro Mauro (Calangianus), Caio De Cenco (Ilvamaddalena) e Cristian Irde (Usinese). Si aggiunge a loro Lucas Siamparelli, che sale da 3 a 4. Con lui il Santa Teresa porta due giocatori nelle prime posizioni della classifica.

Anche il gruppo a 3 reti si allarga e ora conta tredici giocatori. Arrivano a questa quota Alessio Virdis (Alghero), Facundo Maitini (Iglesias) e Mario Vrdoljak (Ilvamaddalena), che ha segnato due dei suoi gol su rigore. Non si muovono Alessio Fadda (Alghero), Alfredo Saba (Atletico Uri), Demiro Pozzebon e Marcos Luciano Sartor Camina (Calangianus), Nicolas Martin Capellino (Iglesias), Daniel Casazza (Ilvamaddalena), Francisco Farias Rodrigues (Taloro Gavoi), Niccolò Moreo (Tempio), Matteo Atzei e Daniele Cannas (Villacidrese).

Nella nona giornata sono stati segnati 26 gol e il totale della stagione sale a 203. I marcatori diversi passano da 97 a 109, quindi in quest’ultimo turno ci sono dodici nomi nuovi. Finora 27 giocatori hanno segnato due reti e 58 ne hanno segnata una.