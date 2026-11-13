Nella classifica marcatori del girone A di Promozione, in testa c’è Massimo Pibiri dell’Arborea con 12 reti. Subito dietro, con 11, c’è Mauro Ragatzu del Sant’Elena: la sfida tra i due resta apertissima. Più indietro c’è Luc Didier Oli Oro della Ferrini Cagliari, che ha segnato 8 gol, tre dei quali su rigore. A 6 reti ci sono Mario Piras (Accademia Sulcitana) e Lorenzo Basciu (Atletico Masainas), mentre Lorenzo Camba del Cus Cagliari ne ha 5.

A quota 4 c’è un gruppo di otto giocatori: Giacomo Caddeo e Momo Cosa (Antiochense), Mattia Pinna (Atletico Cagliari), Roberto Piroddi (Cus Cagliari), Santiago Arnaudo e Gianluca Riep (Ferrini Cagliari), Alessio Saba (Selargius) e Paolo Pisano (Uta). Con Oli Oro, Arnaudo e Riep, la Ferrini ha tre giocatori nella parte alta della classifica. Dodici giocatori sono a 3 reti, 23 a 2 e 48 a una. In totale sono stati segnati 210 gol da 97 marcatori diversi.

Nel girone B, il capocannoniere è Michele Chelo del Castelsardo con 9 reti. Lo seguono a 6 il compagno di squadra Buba Dem, Claudio Fadda del Bosa (che ha segnato quattro gol su rigore), Domenico Saba del Coghinas e Simone Medas del Monte Alma. Chelo e Dem insieme hanno fatto 15 gol.

A quota 5 ci sono Edoardo Donati (Arzachena), Lorenzo Zela (Luogosanto), Marcelo Gavim Bruno (Ozierese) e Alessio Grassi del San Giorgio Perfugas, che ha segnato tre rigori. A 4 reti seguono Cristian Nicolas Sosa (Arzachena), Simone Carta (Bosa), Josué Da Silva Oliveira (Macomerese) e Antonio Fantasia (Ozierese). L’Ozierese ha quindi tre giocatori tra 4 e 5 gol. Dieci giocatori sono a 3 reti, 26 a 2 e una sessantina a una, per un totale di circa 215 gol.