Coppa Italia di Promozione, cambiano gli orari di Jerzu-Sant’Elena e Ozierese-Thiesi

Il Comitato regionale ha ritoccato il programma delle prossime gare. Le modifiche più rilevanti riguardano la Coppa Italia di Promozione: mercoledì, sempre per accordo tra le società, l’andata tra Cannonau Jerzu e Sant’Elena inizierà alle 16.30, mentre Ozierese-Thiesi si giocherà alle 17. Restano invariati gli orari delle altre due gare: Antiochense-Arborea alle 15.30 e Castelsardo-Campanedda alle 18.

In Prima categoria San Basilio-San Vito, in calendario domenica 22 novembre, viene anticipata a sabato 21 alle 15. In Seconda categoria Calcio Kalagonis-Burcei, in programma domani, inizierà alle 15.15, mentre sabato 21 Sporting Paduledda-Siniscola Montalbo si giocherà alle 15.30.

Nel campionato Allievi Under 17 Arzachena-Cosmosassari del 22 novembre è stata spostata alle 10.30 per concomitanza con un’altra gara. In Eccellenza femminile, invece, il Cagliari ospiterà domenica l’Atletico Uri sul campo comunale “Crai Sport Center” di Assemini.