L’Arriora calcio torna in campo dopo dieci anni: il sogno partito da un gruppo di amici

Tutto nasce a Salamedu, rione del villaggio di Santa Caterina di Pittinuri, durante il lockdown dell’inverno 2020. È proprio in quel periodo che prende forma l’idea di dare al gruppo di amici il nome del quartiere, facendo nascere un progetto che va ben oltre il semplice ritrovo. Tra le prime iniziative emergono la creazione di maglie e felpe capaci di rappresentare lo stile e lo spirito dei ragazzi delle borgate, insieme all’organizzazione di feste ed eventi.
Qualche tempo dopo, all’inizio di settembre, quando la stagione turistica a Santa Caterina volge al termine e il paese comincia lentamente a svuotarsi, nasce una nuova idea: portare lo spirito di Salamedu anche su un campo da calcio, partecipando al campionato FIGC di Terza Categoria con una squadra formata dagli amici del gruppo e da tutti coloro che condividono questo universo.
La scelta ricade sull’Arriora, associazione sportiva di Riola Sardo, paese vicino a Santa Caterina, che non partecipava a un campionato calcistico dalla stagione 2015/16. Non essendoci i tempi necessari per fondare una nuova associazione sportiva, il gruppo decide di rivolgersi a Marco Loche, storico presidente dell’ASD Arriora. La sua disponibilità e il suo entusiasmo permettono di concretizzare rapidamente il progetto e iscrivere la società al campionato.
La nascita della squadra comporta naturalmente un importante impegno economico e organizzativo. Le spese per l’iscrizione, le divise, i borsoni e tutto il materiale necessario per affrontare la stagione vengono sostenute soprattutto attraverso l’autofinanziamento dei giocatori, con il prezioso contributo di alcune attività del territorio che hanno deciso di sostenere l’iniziativa.
Ma l’obiettivo principale non è soltanto quello di competere sul campo. La squadra vuole diventare un punto di incontro per un gruppo di amici molto ampio, un’occasione per condividere esperienze attraverso lo sport, mettersi alla prova e crescere insieme. Gli allenamenti sono organizzati anche grazie all’impegno diretto di alcuni componenti della rosa, che mettono a disposizione le proprie competenze per contribuire al miglioramento collettivo.