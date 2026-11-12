L’Arriora calcio torna in campo dopo dieci anni: il sogno partito da un gruppo di amici

Il centrocampista fa il punto sulla gara

Antonio Serreli

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Serie D L'attaccante del Monastir Ech Cheikh convocato nella rappresentativa del Centro-Sud Una convocazione che premia il percorso di crescita dell’attaccante biancoblu Antonio Serreli

Il vero valore aggiunto dell’Arriora è infatti il gruppo. Un legame che nasce molto prima del calcio, costruito attraverso anni di frequentazione e amicizia, con vite personali profondamente intrecciate. La volontà è quella di affrontare ogni avversario con determinazione, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dai risultati e dalla classifica. In una categoria in cui tutti meritano di trovare il proprio spazio, diventano fondamentali la partecipazione, il rispetto reciproco e il divertimento. La domenica calcistica rappresenta così un momento di crescita condivisa, non soltanto per chi scende in campo, ma anche per chi sostiene la squadra dalla panchina e dagli spalti.

Ed è proprio il pubblico una delle sorprese più belle di questa esperienza. Attorno alla squadra si è formato un numeroso gruppo di sostenitori, che si riconosce nei suoi valori e nel suo spirito. Molti di loro, prima dell’avventura dell’Arriora, non avevano mai frequentato un campo sportivo la domenica, mentre oggi vivono le partite come un appuntamento fisso e un’importante occasione di aggregazione. L’entusiasmo suscitato da questa nuova realtà ha portato a una partecipazione sorprendente sia nelle gare casalinghe sia nelle trasferte.

Anche il rapporto con i giocatori provenienti da Riola Sardo affonda le proprie radici in un passato condiviso, fatto di esperienze nei settori giovanili e tornei estivi. La rosa è composta prevalentemente da ragazzi di Cuglieri, paese che ospita le partite casalinghe, insieme ad altri amici legati al mondo estivo di Salamedu, che hanno accolto con entusiasmo la possibilità di allenarsi e giocare insieme.

L’Arriora Calcio rappresenta quindi molto più di una squadra nata per partecipare a un campionato. È il risultato di un’amicizia che nel tempo si è trasformata in un progetto comune, capace di coinvolgere ragazzi, sostenitori e realtà del territorio. Un gruppo con radici profonde, che trova nello sport un nuovo modo per stare insieme e condividere una passione.

Perché, prima ancora di essere compagni di squadra, questi ragazzi sono amici e fratelli. E prima ancora di essere una squadra, sono una famiglia.

L’Arriora calcio torna in campo dopo dieci anni: il sogno partito da un gruppo di amici