Un mese o poco meno. Questo è quanto dovrà attendere la Torres per il rientro in campo del centrocampista Nicholas Pennington. La società in un comunicato ha reso noto che il giocatore "ha svolto in data odierna un intervento di meniscectomia per la pulizia del menisco interno del ginocchio destro. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal Dottor Manunta presso il Mater Olbia Hospital".

Il centrocampista rossoblù nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione seguito dallo staff medico rossoblù. Non sono indicati i tempi di recupero ma verosimilmente salterà le prossime tre partite.

Nessun guaio invece per il difensore Mamadou Kebbeh, uscito zoppicante durante la gara di Campobasso. Il giocatore arrivato in prestito dal cesena si è allenato col gruppo.

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