Un buon Cagliari è però sotto nel punteggio a Como: lariani avanti 1-0, gol di Ramón, ma le migliori occasioni sono state rossoblù.

Pisacane va sul 3-5-2, resta fuori Juan Rodríguez tornato solo giovedì sera dall’Uruguay. La prima vera occasione arriva al 14’, Baturina da posizione centrale serve Kaiki che rientra sul destro disorientrando tre avversari, ma quando calcia non trova la mira giusta e la palla si perde sul fondo. Grandu, oggi schierato a destra, al 17’ fa partire un bel cross e Maldini per poco manca l’impatto di testa a centro area. La chance migliore dell’avvio capita al 21’ sui piedi di Maldini, bravissimo a lasciare sul posto Couto e Ramón per involarsi verso l’area: quando si sposta il pallone sul destro per calciare il provvidenziale recupero di Couto lo ostacola e il tiro è fuori di poco.

Il Como trova il vantaggio al primo tiro in porta: Couto va via a Fazzini sulla destra, cross al centro dove Ramón si è spostato in attacco e il suo colpo di testa a sovrastare Kofler vale l’1-0. Terzo gol in dodici giornate per il difensore spagnolo, Cagliari colpito al 24’ dopo un buon momento. Non ci sono risposte immediate dei rossoblù, oggi in maglia bianca, se si eccettua un destro lontano dalla porta di Fazzini al 34’.