La Serie A riprende alle 15 con Como-Cagliari (e Lazio-Lecce) e per i rossoblù, finita la sosta, c’è ancora da cambiare qualcosa in formazione complici gli infortuni. Fabio Pisacane, che ieri aveva incassato il nuovo forfait di Yerry Mina e Harry Winks, passa a una difesa formata da Zé Pedro, Raphael Kofler, il rientrante Adam Obert e la conferma di Nicola Grandu dopo l’ottimo esordio contro il Frosinone. Quest’ultimo dovrebbe agire terzino, ma potrebbe anche spostarsi tutta fascia a sinistra passando al 3-4-2-1. In panchina Juan Rodríguez, rientrato solo giovedì sera dall’Uruguay.

È rientrato a disposizione M’Bala Nzola in attacco, ma da centravanti agisce nuovamente Paul Mendy. Alle sue spalle Daniel Maldini e uno tra Michel Adopo (autore del gol vittoria prima della sosta) e Jacopo Fazzini. Senza Winks, sarà o Alessandro Deiola o Alessandro Romano a ricoprire il ruolo in cabina di regia. Sorpresa nei lariani: non c’è dal 1’ Nico Paz.

Queste le formazioni ufficiali di Como-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 15, arbitra Andrea Calzavara della sezione di Varese. Su unionesarda.it il live dell’anticipo, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca in diretta.

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Kaiki; Ricci, Milla; Liberali, Da Cunha, Baturina; Douvikas.

In panchina: Vigorito, Sánchez, Valle, Perrone, Nico Paz, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Smolčić, Papaccioli, Fustini, Chalobah.

Allenatore: Cesc Fàbregas.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Deiola; Grandu, Adopo, Romano, Fazzini, Obert; Mendy, Maldini.

In panchina: Sherri, Radunović, Idrissi, Kevin Carlos, Juan Rodríguez, Nzola, Trepy, Ciervo, Gagliardini, Aurelio, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera, Massolin.

Allenatore: Fabio Pisacane.