Chi vince è in zona playoff, chi perde sta per il momento fuori. Torres e Atalanta Under 23 si affrontano domenica nell'inusuale orario delle 12.30 al "Vanni Sanna". La squadra sassarese ha 12 punti in classifica e i giovani bergamaschi 9, ma ottenuti con due gare in meno.

L'Atalanta Under 23 non conosce mezze misure: tre vittorie e altrettante sconfitte. Il tecnico Beati utilizza la difesa a quattro, ma centrocampo e attacco cambiano a seconda delle partite e delle avversarie.

I migliori finora sono stati il portiere Anelli, 18 anni, la punta spagnola Siren Diao, il collega di reparto De Nipoti e il centrocampista Bonanomi e il diciottenne Steffanoni, il difensore Osarumwense, 19 anni, e i più esperti compagni della retroguardia Guerini e Ghislandi.

Nella Torres assenti solo il difensore Nunziatini, il centrocampista Pennington e la punta Sorrentino.

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