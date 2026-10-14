Sarà in posticipo il prossimo impegno del Cagliari, lunedì alle 18.30 a Monza a otto giorni dal pareggio contro la Juventus. È stato appena designato l’arbitro: sarà Andrea Calzavara, pure lui lombardo perché della sezione di Varese. Lo accompagneranno in campo gli assistenti Giuseppe Perrotti (sezione di Campobasso) e Marco Scatragli (Arezzo), con Luca Pairetto (Nichelino) quarto ufficiale. A Lissone, nella sala Var, ci saranno Gianluca Aureliano (Bologna) e l’assistente Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

Calzavara non è un nome nuovo per il Cagliari in questa stagione, perché la trasferta di Monza non è la prima designazione stagionale. C’era lui all’esordio ufficiale in Coppa Italia, il 14 agosto contro l’Arezzo. Partita non semplicissima: aveva fatto ribattere il rigore del definitivo 1-0 (inizialmente parato da Nunziante a Deiola) perché il difensore ospite Gilli era entrato in area prima della battuta e aveva poi interferito con l’azione, poi aveva revocato un rigore concesso all’Arezzo e nel recupero aveva espulso Fabio Pisacane che protestava per un netto fallo su Maldini non concesso. Dopo quella partita è stato designato tre volte in Serie B e un’altra in Coppa Italia, quella di lunedì sarà la quarta in Serie A.

Queste tutte le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie A.

Frosinone-Sassuolo venerdì 16 ottobre ore 20.45 – Matteo Marchetti

Venezia-Napoli sabato 17 ottobre ore 15 – Juan Luca Sacchi

Bologna-Inter sabato 17 ottobre ore 18 – Daniele Doveri

Roma-Genoa sabato 17 ottobre ore 20.45 – Rosario Abisso

Udinese-Lecce domenica 18 ottobre ore 12.30 – Marco Guida

Fiorentina-Como domenica 18 ottobre ore 15 – Marco Di Bello

Milan-Atalanta domenica 18 ottobre ore 18 – Daniele Chiffi

Juventus-Lazio domenica 18 ottobre ore 20.45 – Davide Massa

Monza-Cagliari lunedì 19 ottobre ore 18.30 – Andrea Calzavara

Parma-Torino lunedì 19 ottobre ore 20.45 – Giovanni Ayroldi

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