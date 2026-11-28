La Costa Orientale Sarda non ha ancora mostrato tutto il suo valore, e lo sa bene Nicola Ruggeri. Il vice allenatore della squadra gialloblù non cerca alibi dopo l'1-4 interno di domenica scorsa con il Città di Anagni, secondo stop di fila dopo lo 0-2 di Venafro: «È una brutta sconfitta, ma dagli errori si impara. Quello che facciamo, ed è tanto, non basta ancora. Bisogna stare zitti e lavorare, perché il lavoro alla fine paga sempre».

Contro l'Anagni la partita si è decisa in un quarto d'ora. «Un classico blackout del calcio: dopo 15 minuti eravamo sotto 3-0 senza il tempo di assorbire il colpo. Nel primo tempo però abbiamo avuto le occasioni per riaprirla, sprecate un po' per sfortuna e un po' per fretta». Il messaggio del vice è chiaro: «In Serie D non esistono partite facili, la fame dell'ultima è la stessa della prima».

La ricetta è quella condivisa con il tecnico Francesco Loi, con cui Ruggeri forma un tandem affiatato e di grande esperienza: «Io e il mister Francesco siamo della vecchia scuola: ci hanno insegnato che da certi momenti si esce solo lavorando. Le chiacchiere, se non arrivano i risultati, non servono a niente».

Nessun processo ai giocatori, anzi, lo staff si mette in prima linea: «La società ci mette a disposizione tutto per essere professionisti. Ho giocato a calcio e ti dico che poche realtà sono come la nostra. Per questo dobbiamo partire da noi e trovare altri modi per motivare i ragazzi. Nel calcio si va in discussione tutti».

Domani, come detto, la Cos attesa al derby a Ossi, contro un'Ossese imbattuta in casa e reduce da due successi di fila. In trasferta la Cos ha raccolto quattro punti, ma ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque. «Noi siamo una grande squadra, con uomini veri che tengono alla causa. A Sarno, contro la capolista, abbiamo perso per mezzi errori nostri, ci hanno annullato un gol regolare e nel secondo tempo loro non uscivano dalla propria metà campo. Quando ti gira male, fai 97 minuti perfetti e sbagli trenta secondi. Ma il calcio è bello anche per questo: magari vai a Ossi e vinci, perché abbiamo le qualità per farlo su ogni campo».

Del resto, i successi netti con Gelbison (3-0) e Paganese (2-0) dicono che il potenziale c'è, e la classifica è cortissima: 12 punti, quattro in meno della zona salvezza. «L'anno scorso a gennaio eravamo terzultimi – ricorda – poi con quattro vittorie e un pareggio ci siamo ritrovati a lottare per i playoff. Serve continuità: dove non puoi vincere, vai a prenderti il punto».

L'appello finale è all'unità: «Dal magazziniere ai dirigenti, fino ai tifosi, dobbiamo compattarci fortissimo. Non è più tempo di parlare: ora servono i fatti».