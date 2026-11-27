Un'altra corazzata per la Torres a chiusura di un ciclo di partite d'altissima quota. Domenica la squadra sassarese sarà di scena a Ravenna (ore 14.30) vice capolista che due settimane fa ha schierato nel derby col Forlì Ronaldinho. Il fuoriclasse brasiliano non sarà presente, ma ci sarà l'ex Fischnaller (25 reti in due stagionia Sassari e due gol da ex l'anno scorso), anche se in questo campionato per la prima volta non riesce ad emergere come bomber.

Il tecnico Alfonso Greco valuta il Ravenna “addirittura leggermente superiore come individualità allo Spezia”. Nessun timore però: “Dobbiamo solo continuare a giocare come stiamo facendo, senza preoccuparci se siamo in casa o fuori. L'atteggiamento resta lo stesso”.

La novità è la convocazione della punta Di Stefano, rimasto fuori nelle ultime cinque partite per infortunio. Andrà in panchina e chissà se verrà impiegato nella ripresa. Intanto l'allenatore rossoblù evidenzia: “Inizio ad avere dubbi per l'undici iniziale ora che sono rientrati diversi gicoatori. Buon segno. Anche in previsione delle scelte che vanno fatte durante la gara”.