Squadre in campo per la tredicesima giornata di campionato, che si apre venerdì con Venezia-Bologna e si chiude lunedì sera con il posticipo del Cagliari che ospita il Milan alla Domus. Spicca Como-Juventus, mentre la capolista Lazio va sul campo del Torino, la Roma ospita il Monza e l’Inter riceve il Genoa al Meazza.
L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 27 novembre 2026
– Ore 20.45: Venezia-Bologna 0-0
Sabato 28 novembre 2026
Ore 15.00: Frosinone-Parma
Ore 18.00: Torino-Lazio
Ore 20.45: Inter-Genoa
Domenica 29 novembre 2026
Ore 12.30: Udinese-Fiorentina
Ore 15.00: Sassuolo-Napoli
Ore 18.00: Roma-Monza
Ore 20.45: Como-Juventus
Lunedì 30 novembre 2026
Ore 18.30: Lecce-Atalanta
Ore 20.45: Cagliari-Milan
Classifica
Lazio 32
Roma 30
Inter 29
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Bologna 19
Napoli 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14
Monza 10
Lecce 10
Fiorentina 9
Parma 8
Sassuolo 8
Venezia 7
Udinese 6