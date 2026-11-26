Il Milan a due facce ritrova il sorriso in Europa, onora la sua storia ad Atene e scaccia i fantasmi di una nuova brutta figura nelle coppe. Nella città che nel 2007 consegnò l'ultima Champions League, i rossoneri si regalano una notte di rinascita, passando dallo spavento di un doppio svantaggio alla festa per un 4-2 che conferma la facilità dei rossoneri di andare in rete dopo la cinquina rifilata al Frosinone e rende meno critica la classifica nel girone. Sei punti, con altri cinque in tre gare il Milan sarebbe qualificato ai playoff.

Una rimonta di carattere e orgoglio, firmata soprattutto da Hutchinson, protagonista assoluto di una ripresa scoppiettante con un gol e due assist, capace di accendere una squadra che sembrava smarrita. A segno anche Pulisic e Moreira.

Poker Juve contro l’Omonia allo Stadium, con i bianconeri di Spalletti che, sotto di un gol (15’ Satka), risalgono con Cambiaso (37’) Ekhator (43’), Conceicao (68’), Boga (73’) conquistando i tre punti.

(Unioneonline)