Alla caccia di un risultato positivo. Per il prestigio, perché si tratta della vice capolista, e per la classifica in modo da riagguantare il terzo posto, detenuto ora da Guidonia Montecelio e Pescara. Domenica pomeriggio sul campo romagnolo (inizio alle 14.30) la Torres prova a sorprendere ancora contro una delle corazzate del campionato che punta alla promozione diretta in serie B.

Nel Ravenna allenato da Mandorlini, per sei stagioni in forza all'Inter, militano tre giocatori ben noti al pubblico sardo: l'attaccante Fishnaller, per due anni bomber della Torres, il centrocampista offensivo Viola, tre stagioni a Cagliari, delle quali due in A, e il centrocampista Tenkorang che ha indossato la maglia del Lanusei.

Nella Torres rientra la punta Di Stefano, che con 6 reti è il cecchino rossoblù, ma probabilmente partirà dalla panchina. Nell'undici iniziale Scotto è in vantaggio su Bunino per il ruolo di prima punta.