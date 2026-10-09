La Torres ospita l'Atalanta Under 23, il tecnico Greco: «A quel 7-1 non ci pensiamo, è stato solo una serata storta»Le strade delle due squadre si incrociano di nuovo dopo due anni
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Due anni dopo si incrociano di nuovo le strade di Torres e Atalanta Under 23. Nei playoff 2025 al "Vanni Sanna" si impose la squadra sassarese per 2-1, vittoria inutile dopo il mortificante 7-1 rimediato all'andata. Il match di domenica alle 12.30 non viene interpretato però come una rivincita. Il tecnico Alfonso Greco è chiaro: "Quella fu una serata storta, un episodio che non inficia il terzo posto in campionato. Domenica pensiamo solo a questa stagione: la vittoria può farci fare un bel balzo in classifica".
I rossoblù sono reduci da tre pareggi consecutivi, che li hanno mantenuti in zona playoff, tra settimo e nono posto, ma a portata di sorpasso dalle inseguitrici. L'Atlanta è una di queste: 9 punti, 3 in meno della Torres ma anche due partite da recuperare.
Mister Greco sa cosa attendersi: «Quando affronti squadre simili sai che hanno talento e struttura, quindi dovremo migliorare nella fase nostra di possesso palla per impedire che possano esprimersi al meglio in transizione».
La squadra sassarese sarà priva di Sorrentino, Nunziatini e Pennington, in compenso hanno lavorato tutta la settimana i tre difensori Kebbeh, Scaringi e Zanandrea.