Due anni dopo si incrociano di nuovo le strade di Torres e Atalanta Under 23. Nei playoff 2025 al "Vanni Sanna" si impose la squadra sassarese per 2-1, vittoria inutile dopo il mortificante 7-1 rimediato all'andata. Il match di domenica alle 12.30 non viene interpretato però come una rivincita. Il tecnico Alfonso Greco è chiaro: "Quella fu una serata storta, un episodio che non inficia il terzo posto in campionato. Domenica pensiamo solo a questa stagione: la vittoria può farci fare un bel balzo in classifica".

I rossoblù sono reduci da tre pareggi consecutivi, che li hanno mantenuti in zona playoff, tra settimo e nono posto, ma a portata di sorpasso dalle inseguitrici. L'Atlanta è una di queste: 9 punti, 3 in meno della Torres ma anche due partite da recuperare.

Mister Greco sa cosa attendersi: «Quando affronti squadre simili sai che hanno talento e struttura, quindi dovremo migliorare nella fase nostra di possesso palla per impedire che possano esprimersi al meglio in transizione».

La squadra sassarese sarà priva di Sorrentino, Nunziatini e Pennington, in compenso hanno lavorato tutta la settimana i tre difensori Kebbeh, Scaringi e Zanandrea.

© Riproduzione riservata