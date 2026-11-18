L a virtualità è diventata realtà. Anche il reale si sta fondendo e confondendo con il virtuale. Tra questi due mondi, uno naturale e l’altro artificiale, invece che volare sulle ali della nostra intelligenza, volitiamo. Il nostro comportamento è irregolare come lo svolazzare dei pipistrelli nella notte. Abbiamo perso l’orientamento. Stiamo sfruttando in modo stupido e spesso criminale i frutti del nostro ingegno. Ci stiamo servendo della scienza e della tecnica per dare nuovi impulsi alle guerre: a quella tradizionale che distrugge città, paesi, ricchezze e causa milioni di morti; a quella virtuale, che utilizza i dispositivi dell’elettronica come armi per frantumare la coesione sociale di un paese nemico fiaccandone la resistenza morale e politica. È la guerra cognitiva, che mira a cambiare il modo di pensare e di reagire delle persone. Non fa distinzione tra militari e civili, il bersaglio è l’intera società. Non esistono confini fisici. È una guerra fantasma che viene condotta da remoto e senza sosta. Il nemico, oltre che invisibile, non è oggettivamente identificabile. Le sue armi sono gli strumenti digitali e l’Intelligenza artificiale. Bastano pochi soggetti per sconvolgere la vita di tutti. Ci eravamo convinti di poter dominare le invenzioni del diavolo; invece siamo sempre più esposti e vulnerabili. Rispetto al passato oggi basta un clic per ucciderci.