«Non ho dubbi che torneremo a essere orgogliosi della nostra nazionale».

Al di là del passo falso col Belgio, Gianfranco Zola mostra fiducia nel nuovo cammino intrapreso dagli azzurri a tutti i livelli, dai più giovani a salire fino a Coverciano.

Un tempo fantasista in campo, oggi l’ex attaccante sardo è stato chiamato da Giovanni Malagò a ricoprire l’incarico di coordinatore dei progetti per i giovani del Team Italia, per rilanciare un intero movimento.

In un'intervista a Casa Italia, su Rai Italia, Magic Box disegna un quadro generale: «La sconfitta di Bruxelles ci dà l'idea di quelli che sono i parametri fuori: il Belgio è tra le più forti al mondo ma non la più forte, ci dà un'indicazione sugli obiettivi da puntare - analizza -. Come squadra siamo competitivi ma a livello individuale dobbiamo crescere ancora».

La ricetta, dice Zola, parte dal valorizzare la «grandissima tradizione e conoscenza del calcio» azzurra mettendola a sistema, fino a creare una «metodologia di lavoro di alto livello che parte dai cinque anni fino ai quattordici, un protocollo a 360 gradi che valga per tutti».

Se i risultati delle nazionali giovanili - coordinate da Maurizio Viscidi - sono «ottimi», lo spazio individuato come margine di crescita sta più alla base: «L'idea è di alzare ancora di più il livello sotto le nazionali, nella qualità dell'insegnamento ai nostri giovani», spiega Zola, che con una sua riforma della Lega Pro, di cui è vicepresidente, punta a valorizzare i giocatori under. «È un lavoro enorme ma finora c'è la collaborazione da parte di tutti».

Di modelli virtuosi, ammette l'ex attaccante, ce ne sono anche in casa e «serve prendere spunto dal modo in cui altre federazioni hanno lavorato, come la pallavolo e il tennis». La strada intrapresa, per Zola, è quella giusta, ma con una buona dose di realismo «dobbiamo darci del tempo, perché molte nazioni hanno lavorato molto bene negli anni e adesso sono più avanti di noi».