Continua a ridursi l’elenco di indisponibili in casa Cagliari, in vista della partita di sabato contro il Como. Dopo Giuseppe Aurelio, M’Bala Nzola e Yael Trepy, già in gruppo dalla ripresa di lunedì, oggi hanno lavorato per intero con i compagni anche Alieu Fadera e Adam Obert. Entrambi possono ritenersi quindi recuperati e a disposizione per il match che riaprirà la Serie A dopo la sosta per le nazionali.

Fadera si era procurato una lesione del bicipite femorale della coscia destra nel primo tempo del match di domenica 1 contro la Lazio. Aveva saltato la sfida col Frosinone, ora potrà affrontare il Como che è tuttora proprietario del suo cartellino, visto che ad agosto il Cagliari lo ha prelevato dai lariani in prestito con diritto di riscatto. Obert, invece, ha smaltito un fastidio al ginocchio che gli aveva impedito di rispondere alla convocazione della Slovacchia.

In gruppo solo parzialmente Yerry Mina, che non ha ancora del tutto superato l’infortunio accusato prima del Frosinone. Ha lavorato regolarmente con i compagni Paul Mendy, rientrato in Sardegna dopo gli impegni con il suo Senegal (con cui ha segnato il primo gol alla seconda presenza in nazionale, avantieri). Sono in fase di rientro a Cagliari i restanti tre convocati durante la sosta, Joseph Liteta, Juan Rodríguez e Yukinari Sugawara, ancora in personalizzato invece in personalizzato Harry Winks e Alen Sherri. Domani seduta mattutina.