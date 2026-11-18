Andrea Calzavara, della sezione di Varese, sarà l’arbitro di Como-Cagliari sabato alle 15. La partita del Sinigaglia sarà la prima dopo la sosta per le nazionali, assieme a Lazio-Lecce, e aprirà l’undicesima giornata di Serie A. Con lui gli assistenti Daniele Bindoni (sezione Venezia) e Matteo Gentile (Isernia), quarto ufficiale Luca Zufferli (Udine), al Var Francesco Meraviglia (Prato) con assistente Valerio Marini (Roma 1).

Calzavara è già alla terza designazione stagionale con il Cagliari, sono le uniche avute sinora: una vittoria e un ko. C’era lui nell’esordio in Coppa Italia contro l’Arezzo, il 14 agosto con un rigore fatto ripetere (tramite Var) per il definitivo 1-0, e nella pesante sconfitta di Monza dello scorso 19 ottobre. Curiosamente questa partita è finora l’unica da lui diretta nel campionato in corso, visto che per il resto è stato impegnato un’altra volta in Coppa Italia e cinque in Serie B.

Queste tutte le designazioni per l’undicesima giornata di Serie A.

Como-Cagliari sabato 21 novembre ore 15 – Andrea Calzavara

Lazio-Lecce sabato 21 novembre ore 15 – Matteo Marcenaro

Parma-Roma sabato 21 novembre ore 18 – Simone Sozza

Napoli-Torino sabato 21 novembre ore 20.45 – Antonio Rapuano

Juventus-Venezia domenica 22 novembre ore 12.30 – Alberto Ruben ARena

Bologna-Udinese domenica 22 novembre ore 15 – Livio Marinelli

Sassuolo-Genoa domenica 22 novembre ore 15 – Maria Sole Ferrieri Caputi

Milan-Frosinone domenica 22 novembre ore 18 – Luca Pairetto

Atalanta-Inter domenica 22 novembre ore 20.45 – Fabio Maresca