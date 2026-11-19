Nelle ultime settimane, Raphael Kofler si è affermato come uno dei volti nuovi del Cagliari e ha cominciato a giocare con sempre più continuità. Un innesto di spessore, che al primo anno in Serie A sta dimostrando di valere la categoria e di potersi ritagliare un posto di riguardo nell’undici di Fabio Pisacane. «Lui non ha problemi a mettere un giovane in campo, dà grande fiducia», le parole del difensore altoatesino, ospite a “Il Cagliari in Diretta” su Radiolina e Videolina a due giorni dalla partita di Como. «È molto umile, ci sa fare molto bene con i giovani. Ha valori molto importanti e ce li trasferisce ogni giorno».

Preso in estate dal Südtirol, Kofler ci ha messo ben poco per ambientarsi. «All’inizio avevo qualche dubbio, perché è la prima volta che sono andato fuori casa», rivela. «Poi il clima era diverso, ma appena sono arrivato qui mi sono subito trovato benissimo. Ogni settimana familiari e amici vengono a trovarmi, ma poi anziché stare con me vanno al mare». A dargli qualche consiglio sono stati alcuni ex rossoblù: «Bisoli, il mio primo allenatore, Ceppitelli e Cragno, miei compagni al Südtirol che mi hanno parlato benissimo di Cagliari».

Sabato la trasferta del Sinigaglia, Como-Cagliari, farà riprendere la Serie A dopo la sosta. «Loro avranno tanto la palla, servirà la grinta e la fame per difendere la porta e poi essere bravi quando abbiamo noi il possesso», dice Kofler. «Ho visto la partita che hanno vinto 1-9 in Champions League contro il Lens ed è folle, ma noi pensiamo a fare bene e siamo convinti di potercela fare. La sosta è servita per recuperare gli infortunati, noi che eravamo in campo abbiamo messo benzina nelle gambe. È arrivata al momento giusto».

Contro il Frosinone, Kofler ha giocato titolare per la prima volta in Serie A. «È stata un’emozione bellissima, ero un po’ teso però poi in campo ho fatto quello che mi piace di più: giocare a calcio. I miei compagni mi hanno accolto benissimo e mi hanno dato una grossa mano, cerco di ripagarlo in campo. Il salto dalla B alla A è grande, ma quando vai in campo è sempre un’emozione bellissima».