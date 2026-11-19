Alessandro Sugamele in rossoblù sino al 30 giugno 2032. Il club ha annunciato oggi il rinnovo del contratto con l’attaccante mancino classe 2007.

Nato ad Anagni, cresciuto nel Frosinone e poi nel settore giovanile della Roma, con cui ha conquistato il titolo nazionale under 17 collezionando in totale 16 gol e 15 assist in 67 presenze, è approdato nell’Isola nel gennaio 2026.

Qui ha subito trovato spazio e continuità, e si è fatto notare positivamente diventando uno dei riferimenti dell’attacco dell’Under 20, tra campionato e Coppa Italia Primavera. Con 16 presenze, nella seconda parte della scorsa stagione ha realizzato 5 gol e 3 assist contribuendo alla salvezza.

E quest’anno per lui si sono aperte le porte della prima squadra: più volte convocato da Pisacane, ha si è reso protagonista anche di due presenze in Serie A: l’esordio il 7 settembre, nel successo casalingo contro il Lecce, 1-0. E poi, esattamente due mesi dopo, il 7 novembre, è entrato a partita in corso anche nella vittoria ottenuta alla Domus sul Frosinone, un altro 1-0.

Il rinnovo, si legge in una nota della società, «testimonia la volontà del Club di continuare a investire sulle qualità e sulle prospettive di un giovane attaccante che, in pochi mesi, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel cammino rossoblù».

(Unioneonline)