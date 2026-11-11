L’Italia di Roberto Mancini al lavoro in vista delle sfide di Nations League contro la Francia (giovedì a Milano) e il Belgio (domenica a Bruxelles).

Il ct azzurro ha scelto di puntare sui giovani che in questo primo scorcio di campionato stanno facendo più che bene, come Mattia Liberali, gioiellino del Como, uno dei volti nuovi della Nazionale, e come Alphadjo Cisse, già 5 gol in campionato. Nuova convocazione, inoltre, per il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano.

A screziare l’entusiasmo azzurro è arrivata però la notizia della decisione di Nicolò Zaniolo di lasciare il ritiro. «Lasciare Coverciano non è stato facile, ho preso questa decisione per motivi strettamente personali», ha spiegato il giocatore, chiedendo che venga rispettata la sua «sfera privata». «Vestire l'azzurro è sempre motivo di orgoglio. Grazie al mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza», tiene a precisare il calciatore dell’Udinese. Che conclude: «Questa maglia la porto nel cuore e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare ad indossarla».

Altre indicazioni sulle ragioni dell'improvvisa partenza del 27enne fantasista, avvenuta questa mattina non sono state fornite dalla Federazione.

(Unioneonline)