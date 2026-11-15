Un'ovazione ha accolto il nome di Achille Polonara alla presentazione del Palaserradimigni. L'ex ala della Dinamo e della nazionale è entrato in estate a far parte dello staff tecnico di Avellino, avversaria odierna della squadra sassarese.

Polonara ha un legame speciale con Sassari: ha vinto la Europe Cup 2019, sfiorato lo scudetto qualche mese dopo. La società biancoblù lo aveva lasciato andare via perché coronasse il sogno di giocare in Eurolega. Colpito l'anno scorso da una forma acuta di leucemia mieloide, era stato "riaccolto" dal presidente Stefano Sardara che lo aveva richiamato in squadra, naturalmente senza fissare un limite al rientro, data la gravità della malattia che lo ha colpito e costretto a un trapianto di midollo osseo.

Polonara ha provato anche a riprendere ad allenarsi, ma nel maggio scorso ha annunciato il suo ritiro. Sassari lo ha riabbracciato con un affetto immutato.