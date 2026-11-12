La vittoria più bella e forse più importante del campionato. La Dinamo si impone al supplementare sulla irriducibilie Pesaro: 96-87. Un successo che rilancia la squadra sassarese in zona playoff e fa divertire il pubblico del PalaSerradimigni come mai accaduto in questo inizio di stagione.

Primo quarto vissuto tra break (2-8), controbreak (13-3) e ancora controbreak (7-0). L'equilibrio è più evidente nella seconda e terza frazione, dove nessuno riesce ad andare via, ma sono i biancoblù quasi sempre avanti, perché a Grande, Brooks e Riisma si aggiungono Michele Vitali e Aromando.

La Dinamo potrebbe vincere nei tempi regolamentarsi, ma sul +4 perde due palloni ed è costretta all'overtime. Nel supplementare Michele Vitali è un killer (arriva a 20 punti) e la squadra sassarese è decisamente più lucida. Da segnalare anche i 17 punti di Brooks, i 15 di Grande e Aromando, e i 13 di Riismaa.