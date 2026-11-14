La continuità non c'è ancora. Si infrange sul parquet della Robur Saronno il tentativo dell'Esperia Cagliari di dare seguito al primo successo esterno della stagione. Nell'ottava giornata di Serie B Interregionale, la formazione allenata da Federico Manca perde per 93-83 al termine di una partita nella quale riesce più volte a recuperare lo svantaggio, senza però trovare la necessaria solidità per completare l'opera.

Tra i protagonisti della vittoria lombarda c'è Thomas Acunzo, pivot classe 2008 nato a Caserta e cresciuto a Selargius, miglior marcatore della partita di 21 punti.

La gara. L'avvio è favorevole alla Robur, che approfitta delle difficoltà offensive degli ospiti per portarsi sull'8-2 dopo quattro minuti. L'Esperia trova però progressivamente maggiore efficacia con Pili, De Gregori e Locci, riuscendo a ristabilire l'equilibrio.

Nel secondo quarto i rossoblù completano il recupero e passano in vantaggio sul 32-31 grazie ai tiri liberi di Tyrtyshnyk. Il sorpasso non cambia però l'inerzia dell'incontro: Bagordo guida la risposta dei padroni di casa, che tornano ad allungare e raggiungono l'intervallo con otto punti di margine.

Al rientro dagli spogliatoi è Gallizzi a riportare avanti l'Esperia, ma Saronno reagisce ancora. Le conclusioni dalla distanza di Caglio e Acunzo permettono ai lombardi di ricostruire il vantaggio e raggiungere la doppia cifra di distacco.

La squadra cagliaritana non si arrende e trova un'ulteriore reazione all'inizio dell'ultimo quarto, riuscendo nuovamente a mettere la testa avanti grazie a Sanna. È però proprio in questa fase che la Robur piazza l'accelerazione decisiva: un parziale di 11-2 restituisce il controllo della partita ai padroni di casa, che nel finale conservano il vantaggio fino al definitivo +10 (93-83).

Saronno-Esperia 93-83

Robur Saronno: Panceri, Molteni 11, Caglio 12, Zimonijc 7, Acunzo 21, Pavese 5, Sironi, Pavlovic 5, Redaelli 14, Ring 2, Bagordo 16, Alexa. Allenatore Bonassi

Esperia Cagliari: Sanna 13, Cabriolu 3, N. Manca 7, Potì 6, Gallizzi 13, Locci 8, Corsi ne, Pacitto ne, De Gregori 17, Tyrtyshnyk 14, Pili 2. Allenatore F. Manca

Parziali: 21-15; 45-37; 70-63