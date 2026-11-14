L'esaltante vittoria su Pesaro al supplementare è già alle spalle. Domenica alle 18 arriva al PalaSerradimigni la capolista Avellino. “Squadra fortissima e compatta” avverte il tecnico Luca Vitali.

Per gli irpini parlano i numeri: miglior attacco del campionato (82 punti a partita) grazie anche ai 20 assist che consentono di tirare da due col 56%. Una sola sconfitta in nove gare, quella a Brindisi per 83-70 ma probabilmente solo perché il leader offensivo, il play-guardia Francis, si è fatto male dopo due minuti e non ha potuto garantire gli abituali 20 punti di media.

La Dinamo è chiamata ad una partita ancora più solida, senza sbavature o quasi, perché prendere break in doppia cifra o commettere due-tre errori banali di fila può spianare la strada all'avversaria, che ruota ben dieci giocatori. Il tecnico Vitali ribadisce: “Dobbiamo dare continuità alle prestazioni davanti alla nostra gente per respirare ancora la bella atmosfera di mercoledì”.