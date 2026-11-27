"Dobbiamo ripetere la prestazione difensiva contro il Livorno, ma eliminando qualche errore banale": così il coach Luca Vitali nel presentare la sfida di domenica al Forlì che si giocherà al PalaSerradimigni con inizio alle 18.

Entrambe le squadre sono a 10 punti in zona play-in. La Dinamo dopo aver sfiorato il successo sulle due capolista Avellino e Livorno, deve ritornare al successo per evitare che la rincorsa ai playoff diventi più ardua. "Non dobbiamo avere l'obbligo di vincere, ma il desiderio di vincere per raccogliere i miglioramenti che stiamo facendo".

Anche Forlì ha raccolto pochino nelle ultime quattro gare: solo la vittoria sul Rimini, ma nell'ultimo turno ha perso in casa con Mestre in volata fallendo il tiro del successo, e ancora prima era uscito battuto da Caserta. Il tecnico Vitali illustra le caratteristiche degli avversari: "Hanno tre giocatori che sono stati miei compagni di squadra: Pascolo, Mian e Gaspardo. Sono una formazione che ama correre e segnare in contropiede e pick and roll, quindi dobbiamo limitare quelle caratteristiche".