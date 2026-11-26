Un motivo per vedere il bicchiere mezzo pieno è il precedente della stagione passata. Dopo 11 giornate Scafati aveva 10 punti in classifica, proprio come la Dinamo attuale. Ebbene, la formazione campana ha saputo accelerare e chiudere in testa a quota 52 ottenendo la promozione diretta in serie A.

Sempre l'anno scorso la squadra saluta attraverso i playoff è stata Verona, quarta con 48 punti, che è stata regolare in tutta la stagione: dopo 11 turni era infatti quarta, alle spalle della coppia di testa Pesaro e Fortitudo Bologna.

Il primato dopo 11 giornate ha significato nulla anche due stagioni fa: Rimini aveva 20 punti come oggi Avellino e Livorno, ma alla fine del campionato è risultata Udine con 60 punti, mentre i playoff promozione sono stati vinti da Cantù che aveva chiuso al terzo posto con 48 punti.

Ecco perché la squadra sassarese ha ancora qualche piccola speranza di inseguire la vetta. Ma non può più perdere e deve infilare almeno tre-quattro vittorie. Aprendo la serie già domenica contro Forlì, una pari classifica.