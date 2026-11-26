Vittoria pesante dell'Italia alla corsa nella qualificazione ai Mondiali di baslet. Al PalaEur di Roma (ospite speciale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella) gli azzurri si impongono sulla Turchia 86-72.

Gara non semplice anche se i turchi sono già qualificati ma non volevano perdere l'imbattibilità (8/8 prima di stasera) però Marco Spissu e compagni hanno giocato con la testa giuta nei momenti delicati e hanno chiuso sempre in testa i quarti.

Bella la reazione dell'Italia nel secondo quarto quando è finita a -5 ma ha ribaltato l'inerzia coi canestri di veronesi, ex Dinamo, e Mannion, migliore marcatore dei suoi con 17 punti come Diouf. Per il sassarese Spissu 4 assist e una regia preziosa nel finale quando gli avversari marcavano strettamente Mannion.

Prossima gara, in trasferta contro la Serbia, domenica 29 novembre.