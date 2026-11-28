La calda sabbia brasiliana è pronta ad accoglierla ancora una volta. Valigia pronta e racchetta in spalla, il 6 dicembre Angelica Villecco partirà per i Mondiali Under 18 di beach tennis, in programma dall’8 al 14 dicembre proprio nella patria di questo sport.

Per la giovane oristanese, classe 2008, sarà il secondo appuntamento iridato consecutivo: un anno fa aveva conquistato l’argento, arrendendosi soltanto ai padroni di casa in finale dopo aver battuto la Spagna.

Anche stavolta sarà l’unica atleta sarda in gara. «È una grandissima emozione rappresentare l’Italia per il secondo anno consecutivo».

Una passione nata quasi per caso durante il Covid. Prima c’era la pallavolo, poi la ricerca di uno sport all’aria aperta. «Ho provato il beach tennis e non ho più smesso». In pochi anni sono arrivati quattro titoli italiani di categoria, l’ultimo a marzo a Forlì con un triplete tra singolare, doppio femminile e misto, e il titolo sardo nel doppio misto assoluto con Leonardo Pivi. Angelica si allena con l’Asd Eolo Beach Sports di Torregrande, sotto la guida di Diego Fratini, e fa parte della Nazionale del tecnico Michele Folegatti. «Questo sport mi ha regalato tanto, anche fuori dal campo. Ho trovato amicizie bellissime».

Resta però l’amarezza per la mancata attenzione della sua città. Nonostante i risultati internazionali, il suo nome non è comparso neppure nelle recenti iniziative dedicate alle eccellenze sportive oristanesi. «Gioco per me stessa, ma raccontare i miei risultati sarebbe anche un modo per promuovere il beach tennis».



Il 6 dicembre si parte. Angelica torna in Brasile per giocarsi un altro Mondiale.