Nel weekend delle Coppe Europee di tennistavolo, Nulvi ha festeggiato la prima partita della Champions League maschile nel Palazzetto ma è stata sconfitta, il Quattro Mori ha invece vinto il concentramento della Europe Cup femminile qualificandosi ai quarti di finale.

A Nulvi, nell’andata degli ottavi di finale della Champions League, il Santa Tecla ha perso 3-1 contro i polacchi del Bogoria Grodzisk Mazowieck, semifinalisti nella scorsa edizione. Aveva iniziato bene con il francese Ouaichè, vittorioso su Badowski (in Italia gioca poco distante, nel TT Sassari. Poi sono arrivati gli stop di Giovannetti e Ouaichè con Redzimski (numero 79 del mondo) e di Piccolin con il greco Gionis. Match di ritorno il 18 dicembre a Grodzisk Mazowieck.

A Novi Sad, in Serbia, tre vittorie del Quattro Mori in Europe Cup. Ha iniziato venerdì, 8-6 con le spagnole del Museo Morales, dopo le vittorie di Chasselin e Kim Seongjin, la sconfitta dell’atleta coreana ha rimesso tutto in discussione, Plaian ha vinto il set decisivo. Sabato sonante vittoria per 8-0 con il Lille, ieri il successo, 8-6, sulle polacche della Politechnika Rzeszow che vale il primo posto nel gruppo A. Decisivi, sul 6-6, i due set vinti da Tania Plaian.

Serie A1 maschile

Nel recupero della quarta giornata Reggio Emilia ha battuto Muravera 3-0. Emiliani nella migliore formazione, con Bobocica, Andrade e Spelbus, che hanno concesso appena un set al Muravera rimaneggiato con Abusev, Trevisan e Giordano.

Serie A2 maschile

Il successo per 5-2 del Quattro Mori a Marsala vale il primo posto in classifica, con due punti di Bhanja, uno di Cordua, Poma e Martinalli. Il Norbello, sconfitto 5- 2 a Vasto, punti di Calarco e Simon, cede il primato ai cagliaritani. Vince il Muravera, 4-3 a Torre del Greco con doppietta di Betancor, punti di Cipriano e del doppio.

Serie A2 femminile

Ieri le partite del secondo concentramento. Girone A in campo a Lozza, Quattro Mori in testa dopo le due vittorie per 4-1 su Kras e Novara. Girone B a Verzuolo, comanda il Muravera “B” (un pari e una vittoria) insieme al Verzuolo. Due vittorie per il Muravera “A”. Coccaglio ha ospitato le partite del girone C dove davanti a tutti c’è il TT Sassari “A”, dopo un pari e una vittoria nel derby con il Norbello Blu. A Prato le partite del Girone D, Carrara in testa davanti al TT Sassari “B”, ieri due vittorie con Molfetta e Prato. Più indietro il Norbello Giallo, ieri un pari e una sconfitta.