La Futsal Fc Alghero brilla davanti al pubblico amico del PalaManchia, travolgendo l'Oristanese 6-0 e balzando in vetta alla classifica a quota 14 punti.

La sfida si è messa subito sui binari giusti per i padroni di casa, dominandola prima frazione di gioco imponendo un ritmo insostenibile per i biancorossi oristanesi. Trame di gioco di pregevole fattura, giocate ad alta velocità e curate nei minimi dettagli hanno strappato più volte gli applausi scroscianti del pubblico presente sugli spalti. All'intervallo, il parziale recitava 5-0 per i giallorossi di mister Tente, frutto di una frazione giocata senza concedere scampo agli avversari.

Nel secondo tempo, con il risultato già ampiamente in cassaforte, i giallorossi hanno gestito il possesso palla e i ritmi dell'incontro. Tente ha concesso ampio spazio alle rotazioni, pescando a piene mani dal settore giovanile e offrendo così minuti preziosi ed esperienza sul campo ai giovani algheresi.

Grande protagonista di serata Yassir Abbadi, autore di una prestazione monstre impreziosita da quattro reti. A completare il tabellino dei marcatori ci ha pensato Mikel De Los Santos, che ha timbrato il cartellino con una doppietta.