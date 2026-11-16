Rugby, prima vittoria stagionale per l'Amatori Alghero

Primo successo stagionale per l'Amatori Alghero, che nel match valido per la terza giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A di rugby vince 32-30 al Campo Giuseppe Banchini n.1 contro il Parma.

Con questo risultato, il XV di coach Marco Anversa centrano anche il punto bonus e cancellano la penalizzazione in classifica.



Parma-Amatori Alghero 30-32.

Parma: Cioffi, Bosi (56’ Bordini), Calvi, Manfrini, Sorio, Paternieri (76’ Cantoni), L. Degli Antoni (56’ Colla), Pop, Adorni, Balestrieri (77’ Corazza), Mordacci, Bonetti; Kakaliashvili, Gosa (62’ Nisica), D’Amico (62’ Alcantara). A disposizione Ofori Kissi, Mincev. Coach F. Frati, M. Frati, Prestera.

Amatori Alghero: May, Pedroni, Russo, Zulian, Dapit, Rossi, Minasi; Marcellan (52’ Shelqeti), Canulli, Rossoni, Capozzucca (52’ Fant), Oudemans, Muciaccia (47’ Cataldi), Garziera Montes De Oca (66’ Marchetto), Natchkebia (47’ Cincotto). A disposizione Armani, Delrio, Anversa. Coach Anversa.

Arbitro: Matteo Angelo Locatelli di Bergamo.

Punti: 13’ calcio piazzato Paternieri; 17’ cp Paternieri; 22’ meta Minasi, trasforma Rossi; 29’ m. Sorio; 36’ cp Rossi; 4’ st cp Rossi; 8’ st m. May; 26’ st m. Zulian, trasf. Rossi; 28’ st m. Sorio, trasf. Paternieri; 37’ st m. Sorio; 39’ st m. Oudemans, trasf. Rossi; 40’ st m. Bonetti, trasf, Colla.



I risultati della terza giornata:

Calvisano-Piacenza 27-24

Isweb Avezzano-Cus Torino 20-22

Livorno-Pesaro 19-28

Parma-Amatori Alghero 30-32

Settimo Torino-Valsugana Junior Padova 10-20

Unione Capitolina-Cavalieri 22-7



La classifica: Calvisano e Unione Capitolina 14; Pesaro 12; Isweb Avezzano 11; Livorno 9; Piacenza e Cus Torino 8; Cavalieri 6; Valsugana Junior Padova 5 Parma 3; Amatori Alghero* 1; Settimo Torino 0. (* -4 punti di penalizzazione).