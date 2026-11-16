La Pallacanestro Sennori va a un passo dal successo sul campo di una delle principali protagoniste della Serie B Interregionale. Sul parquet della Riso Scotti Pavia, seconda in classifica, i Tauri di Fabrizio Longano cedono per 84-82 dopo un tempo supplementare, al termine di una gara rimasta aperta fino all'ultimo possesso. Per i romangini è la seconda sconfitta consecutiva, ma la prestazione offre indicazioni incoraggianti dopo la netta battuta d'arresto contro il Campus Varese.

La gara. La partita si apre con i padroni di casa più efficaci, capaci di prendere l'iniziativa e costringere Sennori a inseguire. Gli ospiti, però, trovano progressivamente maggiore continuità offensiva e nella seconda frazione riescono a ristabilire l'equilibrio, soprattutto grazie alle iniziative di Fabris.

Dopo l'intervallo Pavia torna ad allungare e raggiunge le nove lunghezze di vantaggio. La squadra di Longano non si disunisce e risponde con un parziale di 11-0 che ribalta tutto e rimette la gara nelle mani dei Tauri.

Da quel momento il confronto procede sul filo dell'equilibrio. Negli ultimi secondi dei regolamentari Pavia trova nuovamente il vantaggio e sembra poter chiudere i conti, ma capitan Merella realizza proprio sulla sirena il canestro del pareggio, mandando la sfida al supplementare.

Anche nei cinque minuti aggiuntivi il risultato resta incerto. A decidere è un canestro di Zanetti, che riporta avanti i lombardi nei possessi conclusivi. Sennori ha ancora un'opportunità per rispondere, ma il tentativo di Sahud non trova il bersaglio e Pavia può festeggiare la vittoria per 84-82.