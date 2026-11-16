Arriva un terzo posto nel campionato italiano di basket FISDIR per l’Atletico AIPD Oristano. Risultato conquistato nel corso dell’appuntamento di Carbonia che ha assegnato lo scudetto C21, per atlete e atleti con disabilità intellettivo relazionali. Il titolo è andato a Fiorano, mentre la formazione guidata da Mauro Dessì, affiancato da Alessandro Pilloni (vice) e dal presidente Francesco Redaelli si è aggiudicata la finale per il terzo posto contro Civitanova (46-42). “Eravamo partiti per migliorare il risultato dello scorso anno – commenta il coach, Mauro Dessì - puntando alle prime 4 posizioni. Ci siamo riusciti, andando oltre le aspettative iniziali. Contavo di arrivare in semifinale, ma ero consapevole che Civitanova, che abbiamo battuto nella finale per il terzo posto, Acilia e Fiorano, poi campione d’Italia, avevano qualcosa in più di noi”. Gli atleti a calcare il parquet sono stati Gioele Accalai, Giacomo Etzi, Alessio Melis, Cristiano Merella, Davide Paulis, Arianna Porru, Lorenzo Puliga, Gabriele Sella, Fulvio Silesu e Antonello Spiga. Tra i riconoscimenti individuali spicca Paulis, miglior realizzatore della competizione con 83 punti. Un ottimo risultato. “Frutto di tanto allenamento – prosegue Dessì – di un fuoriclasse come Paulis e di un gruppo che si è messo a disposizione, nonostante i timori e le paure per il fatto di andare a giocare contro avversari più forti. Abbiamo affrontato un girone davvero tosto, due volte Fiorano, ma poi nella finale per il terzo posto abbiamo mostrato quello che sappiamo fare. Una bellissima esperienza che ci ha riportato dove meritiamo di stare e dà la possibilità di ripartire con fiducia con gli allenamenti per continuare a crescere”.