Una decima giornata di andata nei tornei di Eccellenza e Promozione vissuto tra alti e bassi dalle oristanesi impegnate.

In Eccellenza, il Terralba F. Bellu ritorna dalla trasferta sul campo del Santa Teresa Gallura con una pesante sconfitta (4-0). La seconda forza del torneo (a -2 dalla vetta), dunque, non fa sconti e l’undici allenato dal Giampaolo Murru torna a casa con il quinto stop stagionale. Per i terralbesi, sempre fermi a 9 punti in classifica e ora in zona playout, sono fatali le marcature messe a segno da Siamparelli (doppietta), Arca e Salvi Costa.

In Promozione, girone A, rinviata per impraticabilità di campo (in seguito alle piogge cadute nella notte tra venerdì e sabato) il match che vedeva impegnata la capolista Arborea contro l’Arbus Guspini Costa Verde. La compagine guidata da Maurizio Firinu, nonostante la pausa forzata, rimane in vetta alla classifica. La Ferrini, seconda in classifica, infatti, non va oltre il pareggio sul campo di un’altra oristanese, il Samugheo (0-0). Padroni di casa, nonostante l’inferiorità numerica (gara terminata con soli 8 uomini per l’espulsione di Manca, Deias e Loreto), tra rabbia e orgoglio, portano a casa un pareggio dopo 3 sconfitte consecutive. Infine, prima vittoria stagionale della Tharros, in casa, contro l’Antiochense, per 5-1. Oristanesi in grande spolvero, a segno con Filippo Orrù (doppietta), Nicola Orrù, Piras e Pitzalis (di pregevole fattura il suo destro sul secondo palo). Per i ragazzi allenati da Bruno Frongia e Gianluca Pinna sfatato il tabù vittoria e ritrovato il feeling con la rete (5 reti in una gara dopo averne segnato solo 4 nelle prime 9 giornate).

Nel girone B, sconfitta casalinga per il Bosa, superato 0-4 dal Castelsardo. Lo stop contro la vice-capolista (in gol con la doppietta di Chelo, Pinna e Trenta) non toglie quanto di buono fatto finora dall’undici allenato da Tore Carboni, sempre a ridosso della zona playoff.