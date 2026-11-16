Nello scontro diretto per il primato, l’Elmas espugna il parquet dello Shardana e rimane in vetta solitaria al torneo di Divisione Regionale 1 di basket.

Match Clou. Il quintetto allenato da Giancarlo Bogo si impone per 86-93 al termine di una gara condotta sin dai primi minuti, intensa e con gli attacchi particolarmente ispirati. Pronti-via e gli ospiti vanno avanti, chiudendo il primo quarto sul +8 (19-27 al 10’). Nella seconda frazione i padroni di casa reagiscono e riducono il margine di svantaggio fino al -5 dell’intervallo (36-41 al 20’). Nella ripresa è sempre Elmas a dettare inizialmente il ritmo (61-69 al 30’). I sassaresi, però, non ci stanno e ad un minuto dalla fine arrivano quasi ad impattare (86-87 al 39’). Negli ultimi 60 secondi, però, la compagine ospite segna con Biggio, Zonza e ancora con Biggio (dalla lunetta), riallunga e porta casa il +7 finale e il primato solitario. Ai padroni di casa non basta la prestazione “monstre” di Hubalek, il migliore in campo con 38 punti segnati.

Podio. A chiudere le prime tre posizioni è la Santa Croce, vittoriosa sul campo del Serramanna per 76-88. Olbiesi che comandano sin dalle prime battute, senza però riuscire ad arrivare alla doppia cifra di vantaggio nel corso del primo tempo (20-23 al 10’ e 38-44 al 20’). Nella ripresa il break decisivo, con Poloni (29 punti per lui a fine gara) e compagni ad allungare sul +14 (51-65 al 30’). Negli ultimi 10’ la Santa Croce gestisce il margine e porta a casa la quarta vittoria stagionale.

Le altre. Successo casalingo per Genneruxi Cagliari e MBA Alghero. I cagliaritani battono San Sperate per 72-64. Padroni di casa che vanno sul +12 già al 10’ (22-10). Nel secondo quarto il margine aumenta ancora, seppur di poco, fino al 42-28 del 20’. Nella ripresa, i ragazzi di Gianluca Susini gestiscono la situazione e mantengono il loro vantaggio sempre sopra la doppia cifra. Miglior realizzatore della sfida è Argiolas, del Genneruxi, con 22 punti. La MBA Alghero, invece, batte l’Astro Cagliari con il punteggio di 71-67. Ospiti che partono forte e comandano le prime due frazioni di gioco (18-22 al 10’ e 30-34 al 20’). Al rientro dal riposo lungo gli algheresi ribaltano la situazione e passano in testa (56-50 al 30’), mantenendo il vantaggio fino alla sirena finale. Nelle fila della MBA, da segnalare i 27 punti firmati da Sahud. Infine, vittoria esterna del CUS Sassari, sul parquet della Ferrini Quartu, per 53-64. Universitari che guidano nell’arco dei 40’ di gioco, raggiungendo anche il +15 a fine terzo quarto (41-56 al 30’). Miglior realizzatore della sfida è Moscaritolo, del CUS Sassari, con 20 punti.