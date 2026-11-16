Cinque giorni, una bici da strada da 16 chili, una tenda superleggera e un materassino. Con questo Alberto Olla, ciclista dell’Aquascan Bike, ha portato a termine il giro completo della Sardegna in totale autosufficienza.

Olla è partito da Sinnai verso la costa sud-occidentale e ha girato l’isola in senso orario. Ha dormito quasi sempre in tenda: si è concesso il “lusso”, come lo chiama lui, di una sola notte in una struttura. «L’obiettivo era chiuderlo il prima possibile», racconta con un sorriso. «Ho pedalato forte dall’inizio alla fine».

I dati di Strava parlano chiaro. Ha percorso 923,5 chilometri e 9.915 metri di dislivello positivo in 34 ore e 2 minuti di pedalata effettiva. La velocità media è stata di 27,1 km/h, il punto più alto a 1.101 metri e la temperatura media di 19,3 gradi. Sono numeri notevoli per una bici carica di bagagli.

La parte più dura è arrivata alla fine. Da Santa Teresa Gallura a Villasimius l’ultimo tratto è durato circa 500 chilometri, quasi tutti con il vento contrario da sud-ovest. «Lì si è fatta sentire la fatica», ammette Olla, «ma volevo chiudere il giro senza mollare».

Ha fatto tutto da solo: senza ammiraglia e senza assistenza. Sulla bici c’era tutto il necessario per dormire, mangiare e affrontare gli imprevisti di una settimana sulle strade dell’isola.

Olla ha già il prossimo obiettivo: il giro della Corsica. Prima, però, vuole dire grazie: «Ringrazio la mia squadra, l’Aquascan Bike, per il supporto, e il presidente Mario Argiolas, che crede sempre nei miei progetti».