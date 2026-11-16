Tre stagioni di vita e già una posizione di tutto rispetto.

Nel girone C di Terza categoria, la Polisportiva Pimentel è seconda in classifica con 11 punti, a due lunghezze dalla capolista Nivea Sport. È ancora imbattuta dopo cinque giornate, con tre vittorie, due pareggi, nove gol fatti e sei subiti. È una società giovane ma con le idee chiare, costruita soprattutto sui ragazzi del paese.

«La squadra è formata per circa il 70 per cento da ragazzi di Pimentel», spiega il presidente Alessandro Montis. «Poi abbiamo qualche elemento dei centri vicini, come Samatzai e Nuraminis, e due portieri che arrivano uno da Monastir e l’altro da Decimomannu. Quest’anno abbiamo una rosa più lunga rispetto alle prime due stagioni». La forza del gruppo sta nella continuità: tanti giovani del posto giocano insieme da anni, guidati da qualche elemento più esperto come Raffaele Pili, decisivo con la rete della vittoria nella precedente sfida col Soleminis.

Il percorso è stato in crescita. «Il primo anno siamo stati inseriti nel girone del Sulcis, molto impegnativo dal punto di vista logistico, eppure abbiamo fatto una buona figura», ricorda Montis. «La scorsa stagione abbiamo sfiorato i playoff». L’ambizione è cresciuta, ma il presidente non vuole fare proclami: «L’obiettivo è restare fino alla fine nei quartieri alti della classifica. Non ci sbilanciamo, anche perché il torneo è molto equilibrato».

Le rivali, secondo Montis, sono almeno quattro. «C’è la Nivea Sport, squadra cagliaritana con tanti giovani che hanno giocato in categorie superiori. C’è il Su Planu, poi la Futura Mellow, che mescola giovani e giocatori più esperti. E il Serrenti, che già lo scorso anno ha dimostrato il suo valore». Proprio a Serrenti è arrivato l’ultimo risultato, un 1-1. «È stata una bella partita», dice il presidente. «Siamo andati sotto, abbiamo pareggiato e abbiamo sfiorato anche la vittoria».

In panchina c’è Enrico Sollai, ex portiere. Montis conosce bene il calcio giocato: da fuori quota ha esordito in Eccellenza con la maglia del Pula, allenato da Graziano Milia, Marco Cossu e Giampaolo Zaccheddu. Anche la dirigenza è giovane. Nel direttivo ci sono due donne, Elisa Scano ed Elisa Fois, e ne fa parte anche Francesco Corongiu.