Olbia e 7 Fradis Sinnai sono scese in campo sabato, per la quarta giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B.

L'Olbia è stata sconfitta 18-5 sul campo del Cavalieri, subendo la prima sconfitta stagionale e scivolando dal primo al quinto posto in classifica.

Quarta sconfitta su quattro match per la 7 Fradis Siena, 61-14 per mano del Cus Siena.



Le partite della quarta giornata:

Cavalieri-Olbia (giocata sabato) 18-5

Cus Siena-7 Fradis Sinnai (giocata sabato) 61-14

Lions Amaranto-Fano 10-15

Pieve-Gispi Prato 35-10

Unione Firenze-Tirreno 29-37



La classifica: Cavalieri e Pieve 16; Tirreno 15; Fano 14; Olbia 13; Cus Siena e Lions Amaranto 11; Gispi Prato 4; Unione Firenze 2, 7 Fradis Sinnai 0.