Ieri sera al Palatennistavolo due anticipi della quinta giornata della serie A1 femminile. Il Quattro Mori ha festeggiato la vittoria con il primo posto in classifica, in attesa della risposta del Castelgoffredo, domenica a Norbello. Davanti si fa largo anche il Muravera, ora al terzo posto.

Il Quattro Mori ha battuto il Sud Tirol 3-2, protagonista la francese Pauline Chasselin, che ha battuto prima Monfardini, numero uno d’Italia e 93 del mondo, e nel match decisivo Debora Vivarelli in quattro set dove ha rischiato, sull’1-1, di andare sotto nel terzo annullando poi tre set point. L’altra protagonista, Miriam Carnovale, ha firmato un punto decisivo quando ha superato al quinto set la brasiliana Watanabe. Tania Plaian è stata battuta da Vivarelli, nella partita iniziale, e da Monfardini. Con i due punti conquistati ieri, la squadra di Curcio sorpassa il Castelgoffredo che insegue a -1. Le campionesse d’Italia giocheranno domenica sera a Norbello, dove la squadra di casa tenterà di riscattare gli ultimi passi falsi che l’hanno relegata al penultimo posto.

Il Muravera ha travolto la Marcozzi, 3-0 ed è ora al terzo posto, mentre le ragazze di Magdalena Pauliuc occupano l’ultima posizione. Partita con pochi sussulti, aperta da Haruna Ojio in tre set su Andreea Clapa. La giapponese del Muravera non solo è imbattuta dopo cinque partite, ma non ha ancora perso un set. Nella Marcozzi ha esordito la spagnola Camila Renata Moscoso, ma Roxana Istrate le ha concesso appena un set. Terzo punto di Francesca Seu, in quattro set sulla ex Margherita Cerritelli.