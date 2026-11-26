Dalla Serie B Interregionale agli impegni con la maglia della Nazionale: Illia Tyrtyshnyk, ala ucraina dell'Esperia Cagliari, è stato chiamato a rappresentare il proprio Paese nella finestra di qualificazione ai Mondiali del 2027 che si disputeranno in Qatar.

Tyrtyshnyk è stato impegnato nella sfida contro il Portogallo e tornerà in campo domenica alle 17.30 a Riga, dove l'Ucraina affronterà il Montenegro. La selezione gialloblù punta a conquistare un posto nella prossima rassegna iridata.

La convocazione ha avuto conseguenze anche sul calendario dell'Esperia: la trasferta sul parquet dell'Oleggio Magic Basket, prevista durante la pausa per gli impegni delle Nazionali, è stata infatti rinviata per consentire al giocatore di rispondere alla chiamata dell'Ucraina. La formazione allenata da Federico Manca recupererà l'incontro mercoledì 16 dicembre alle 20.