Un 8-2 che non passa inosservato. Domenica scorsa il Sant'Elena ha travolto l'Arbus Guspini, confermandosi tra le protagoniste del girone A di Promozione: terzo posto con 23 punti, sette vittorie, due pareggi e due sconfitte, 28 gol fatti e appena 11 subiti. Davanti ci sono solo Arborea (26) e Ferrini (25).

Il club quartese ha una storia importante: dopo tanti anni di Serie D, negli anni Ottanta arrivò in Serie C2, chiudendo all'ottavo posto nel 1982, prima che il fallimento lo costringesse a ripartire dal basso. La scorsa stagione, ripescato in Eccellenza, è retrocesso dopo un solo anno.

Il nodo più grande resta il campo. Da oltre dieci anni il Sant'Elena non ha una casa ed è costretto a peregrinare da un impianto all'altro: anche la sfida con l'Arbus si è giocata a Settimo San Pietro. «Giriamo la Sardegna da quindici anni senza casa», sottolinea il presidente Luca Meloni. «Andiamo avanti solo grazie alla passione e all'attaccamento a questi colori».

Eppure, sul campo, i risultati arrivano. Sotto di due reti dopo 18 minuti, i biancoverdi hanno ribaltato la partita trascinati da Mauro Ragatzu, autore di un poker. L'eterno bomber, 44 anni compiuti il 7 novembre, è salito a quota 16 ed è il miglior marcatore del girone: il record della Promozione, 40 gol con il Monastir nel 2023-24, appartiene a lui. Un esempio per i più giovani.

«Stiamo facendo bene perché abbiamo un gruppo affiatato», spiega Meloni. «Abbiamo un buon mix tra esperti e giovani, valorizzando i ragazzi del nostro vivaio, e il mister sta facendo un ottimo lavoro. Il campionato è di buon livello, ci sono compagini ben attrezzate: cercheremo di restare nelle parti alte fino alla fine. Abbiamo programmi ambiziosi per riavvicinare i tifosi quartesi e cercare di ripetere le gesta del grande Sant'Elena degli anni Ottanta».

Nel prossimo turno la trasferta sul campo della Tharros, nei bassifondi della graduatoria: un'occasione per restare agganciati alla vetta.