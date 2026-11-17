Tre vittorie e due sconfitte per le cinque sarde in Serie D, nella dodicesima giornata. Le scontente sono Budoni e COS, battute entrambe negli ultimi minuti della ripresa. La prima per mano del Latte Dolce (1-2), in rimonta (pari e raddoppio arrivano a 10’ dal termine). La seconda, ad Isernia dal Venafro (2-0), beffata da due rigori concessi a ridosso del 90’.

Sorride l’Ossese impostasi 4-2 sul Città di Anagni, mettendo in luce il nuovo acquisto ed ex Triestina, James Tenkorang, autore del gol della domenica (bordata da limite che bacia due volte la traversa) e candidato a lasciare il segno nel girone G.

Il Monastir, lanciato in solitaria al terzo posto (20 punti), ha ritrovato la vittoria (0-2) dopo un mese di astinenza, nell’anticipo del sabato ad Afragola.

Il Latte Dolce, col derby vinto a Budoni, ha conseguito la prima vittoria in trasferta (escludendo il blitz di Teramo del 28 ottobre nei sedicesimi di Coppa Italia).

I prossimi impegni

Rimanendo in casa Latte Dolce: mercoledì 18 novembre, i biancocelesti avrebbero dovuto disputare, a Sassari, i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D (gara secca) contro il Real Aversa Normanna. Tuttavia, la Lega Nazionale Dilettanti ha posticipato il match al 2 dicembre, su richiesta degli ospiti impossibilitati a partire a causa della chiusura temporanea, per lavori di riqualificazione, dell’aeroporto di Napoli. Un grattacapo in meno per Fini, chiamato a dare continuità alla scia positiva nel prossimo turno, al Comunale, contro l’Afragolese.

Anche il Monastir e la COS (contro il Venafro e il Città di Anagni) scenderanno in campo tra le mura amiche. Al contrario di Budoni ed Ossese, impegnate entrambe nel Lazio (contro l’Atletico Lodigiani e l’Aranova).