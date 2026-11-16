Fair play in campo tra i più giovani, spirito di lealtà sportiva, cuore e rispetto, principi e sentimenti venuti fuori durante la partita di calcio Tulese-Porto Torres del Campionato Giovanissimi provinciali, disputata domenica mattina a Tula. Un falso contatto, un rigore concesso ai rossoblù, fischiato per errore, inesistente, che lascia perplessi tutti, giocatori ospiti e di casa. Persino il pubblico resta sorpreso. Il penalty era stato concesso per un abbaglio dell'arbitro. L’attaccante Alessio Margiotta, appena 13enne, si prepara dal dischetto e deliberatamente manda il pallone fuori dalla porta. «Giusto così».

Una soddisfazione immensa, una reazione ad un fallo che neppure la squadra “beneficiaria” non riconosce. Un gesto positivo che avrebbe molto da insegnare a chi vive il calcio in ambienti più blasonati e del mondo del professionismo. La risposta del pubblico presente, tifosi di entrambe le squadre, sfocia in un grande applauso.

«Per la società del Porto Torres Calcio è motivo di grande orgoglio, di soddisfazione, un esempio di comportamento che dimostra quali valori trasmettiamo ai giovani, ragazzini di 12 e 13 anni che sanno ascoltare e rispondono con azioni che vanno oltre il calcio, gesti che dimostrano tanta passione e rispetto», spiega Antonio Manca, uno dei dirigenti della famiglia rossoblù. «Sappiamo stare in campo, ma soprattutto sappiamo confrontarci con la realtà, rispettando l’avversario».