Cambio in panchina per il Calangianus. La società gallurese ha affidato la guida della prima squadra a Raffaele Cerbone, tecnico di lunga esperienza nel calcio isolano, con un percorso tra Serie D ed Eccellenza e trascorsi sulle panchine di Budoni, Olbia e Arzachena.

«Una nuova guida, una nuova sfida, la stessa passione giallorossa», scrive il club nel comunicato ufficiale. Al nuovo allenatore spetta il compito di guidare la squadra «in questa nuova fase della stagione, con determinazione, entusiasmo e la voglia di riportare in alto i nostri colori».

Il compito che attende Cerbone non è semplice. Dopo dieci giornate il Calangianus è ultimo in classifica a quota 6, appaiato al Tortolì, con due vittorie e otto sconfitte. Domenica è arrivato l’ennesimo stop, l’1-0 incassato ad Alghero a sette minuti dalla fine. Il nuovo tecnico dovrà lavorare soprattutto sulla tenuta di una squadra che ha già raccolto più sconfitte di qualsiasi altra nel torneo, ma la zona salvezza resta a portata di mano: la classifica, nella parte bassa, è compressa in pochi punti.

Non è l’unico cambio di guida tecnica in Eccellenza. Il Villasimius ha esonerato l’allenatore Federico Cocco. A pesare è stata la sconfitta per 1-0 sul campo del Tempio. Per la successione circolano i nomi di Diego Mingioni e Sebastiano Pinna. Per quest’ultimo si tratterebbe di un ritorno.