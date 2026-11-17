Dopo una settimana in coabitazione con l’HP Milano, l’Amsicora si è ripresa il primato in solitaria della serie A Élite femminile. Chiude il girone di andata davanti a tutti, e così resterà sino al 21 marzo 2027, quando riprenderà il campionato dopo la pausa invernale e l’attività indoor.

Ieri a Roma tutto facile, 3-0 alla Tiberina penultima in classifica. Risultato sbloccato da Khilko, arrotondato e Raineri e Sambenedetto. Al termine, qualche minuto di attesa per conoscere il risultato di Bra, l’HP Milano ha perso 4-0 con la Lorenzoni, così l’Amsicora mantiene la vetta con due punti di vantaggio sulle piemontesi (vittoriose due settimane fa a Ponte Vittorio) e tre su Milano. Si ritroveranno per la Final Four della Coppa Italia insieme alla Lazio, ovvero le prime quattro in classifica al termine del girone di andata.

Tra Ferrini e Butterfly è finita 0-0. Era un’occasione per le cagliaritane di scavare un solco dalla zona pericolo, il Butterfly aveva sempre perso, seppure di misura. Restano comunque quattro punti di vantaggio sulla penultima. La migliore occasione nel primo quarto, ma il penalty di Sara Muccelli è stato parato dalla numero uno ospite.

Serie A1 maschile

Ottava giornata e terza di ritorno, nonché ultima della prima fase. Improvvisamente Cus Cagliari e Juvenilia Uras hanno riaperto i giochi per il terzo posto che vale la qualificazione alla poule promozione. Nel girone A il Cus ha battuto 3-0 in trasferta il Cus Pisa con una rete di Mura e due di Ragab. La terza piazza occupata dal Potenza Picena (battuto a Reggio Emilia) dista ora due punti. Scontro diretto a Cagliari alla ripresa del campionato, il 13 marzo. Nel girone B altra vittoria in trasferta, messa a segno dalla Juvenilia Uras, 1-0 alla Moncalvese che resta al terzo posto, ma la squadra di Puglisi grazie alla rete di Grussu insegue a due punti di distanza. Per l’eventuale sorpasso l’attesa, rispetto al Cus Cagliari, dura una sola settimana, sabato al Comunale è in programma il recupero del match della prima giornata con la San Giorgio.