Turno intenso quello chiuso con il posticipo di ieri nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Nel girone A prosegue la fuga solitaria del Sinnai in testa alla classifica. La compagine sinnaese si è imposta per 67-27 contro la Sulcis Spes. Nessun problema per i padroni di casa che hanno in Carrucciu il miglior realizzatore della serata, con 15 punti. Alle spalle, risale il Carloforte, che tra le mura di casa batte il Cagliari Basket per 61-55. Sfida intesa e combattuta, che i “tabarchini” portano a casa solo nei minuti finali. Alla formazione ospite non bastano i 16 punti segnati da Sotgiu per conquistare il successo. Vincono le due formazioni di Assemini. I “White” si impongono contro i Madas Siliqua (70-64 il finale) mentre i “Black” battono a domicilio il Carbonia, nel posticipo di giornata, per 57-75. Chiude il quadro delle gare giocate (rinviata Settimo-Beta), la bella vittoria di Calasetta contro Iglesias (87-66 grazie anche ai 32 punti di Bernardi). Nel girone B, la nuova capolista è il Condor Monserrato che approfitta della gara non disputata da La Casa del Sorriso (rinviata la sfida contro l’Azzurra), batte la Primavera per 78-59 e rimane in vetta solitaria. Nelle fila dei monserratini spicca la prestazione di Murru, autore di 19 punti. Alle spalle, vince la Ferrini Quartu, per 81-72, contro la Vitalis San Gavino. Nelle fila quartesi è Spingola il migliore con 22 punti. Vittoria risicata per il Mogoro (Pes il migliore con 16 punti), sul parquet del Genneruxi, per 70-72. Infine, chiude la vittoria casalinga del Marrubiu contro Il Gabbiano, per 69-56. Tra i marrubiesi, Aramu e Scintu chiudono con 17 punti personali. Rinviata Astro-Antonianum.

Nord. In testa al girone settentrionale si conferma la coppia Macomer 2.0-Masters Sassari. I primi hanno la meglio sulla Demones Ozieri con il punteggio di 97-66 (con Marras miglior realizzatore con 29 punti), mentre i sassaresi espugnano il campo della Nova Pallacanestro La Maddalena per 57-69 (Sanciu top scorer a quota 21 punti). Nel folto gruppo all’inseguimento, spiccano i successi della Virtus Olbia, per 87-52 contro la Pallacanestro Nuoro, della Fenix Sassari (69-60 contro l’Olimpia Olbia) e del Team Sassari Sport, sul parquet della MBA Alghero (al quale non bastano i 32 punti di Marras) con il punteggio di 70-75. Infine, vince Arzachena, contro Ghilarza, per 75-58.